Muhtarlara Kalaşnikof eğitimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenli olarak Saray buluşmalarına konuk olan muhtarlara şimdi de silah eğitimi verildi. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla Kalaşnikof eğitim verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve emniyet personelleri, "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi’nde yapılan etkinliğe Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ, Bursa emniyetinin farklı birimlerinden çok sayıda polis memuru ve 30 mahalle muhtarı katıldı. Atışların ardından silahları alarak muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çeken Osman Ak, muhtarların Menbiç hazırlığı yapıyoruz demelerine karşı, “Menbiç değil sizi Kandil’e hazırlıyoruz” dedi.