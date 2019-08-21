Muhtar 'silahlı kavga var' dedi, karakol 'güvenlik nedeniyle gelemiyoruz' yanıtı verdi: 6 kişi öldü...

Diyarbakır Silvan'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Buna göre mahalle muhtarının olay sonrası karakolu arayarak yardım istediği ancak askerlerin 'güvenlik' gerekçesiyle gelemeyecekleri yanıtı aldığı öne sürüldü. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın başrolünde korucuların olduğu iddia edildi.

Silvan’da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı korucu baskınında muhtarın jandarma karakolunu aradığı, ancak askerlerin “güvenlik” gerekçesiyle gelemeyeceklerini söylediği öne sürüldü.

SİLAHLI BASKIN

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’ndeki 6 kişinin yaşamını yitirmesi, 9 kişinin yaralanmasına ilişkin korucu baskının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre, Gökçetevek Mahallesi’nde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesi ile evlendirdiği kızı Gülşen Poyraz'ı merkeze bağlı Keklikdere Mahallesi’nden evine geri getirdi. Bunun üzerine korucu oldukları belirtilen Poyraz ailesi bireyleri, gece saat 02.00’de Gülşen Poyraz’ı geri almak için Enver Tekin'in evine silahlarla baskın düzenlendi. Baskına Sedeqne Mahallesi’nden gelen korucular da katıldı. Sabah saatlerine doğru olayı yatıştırmaya çalışan ailelerin de üzerine yine korucular tarafından ateş açıldı.



Baskında ve ardından ailelerin taranması sonucu Aziz (22), Halise, Gökhan (22) ve Münevver Narin ile Edip Okraş ve Sedeqne Mahallesi korucularından Süleyman Eleftoz yaşamını yitirdi, Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı ile Ferhat, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan ve Mehmet Narin yaralandı.



ASKERLER MAHALLEYE GELMEDİ



Silahlı baskın esnasında Gökçetevek Mahallesi Muhtarı Hacı Veysi Yakışan’ın 10 kilometre uzaklıktaki jandarma karakolunu arayıp yardım isteği belirtildi. Karakol komutanlarının, güvenlik kaygılarını öne sürüp gelemeyeceklerini ifade ettikleri kaydedildi.

Olayla ilgili şimdiye kadar askerlerin, M.P. adlı kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken, cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği öğrenildi.

