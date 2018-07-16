Muhtar, CHP ilçe başkanını vurdu

Çankırı'nın Ilgaz İlçesi'nde bir mahalle muhtarı, CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi ateş ederek yaraladı.

Çankarı'nın Ilgaz ilçesinde, Yuvademirciler köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, tartıştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin engellemeye çalıştığı muhtarın silahının bir kez daha ateş almasıyla aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır da vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan muhtar ve beraberindeki 1 kişi yakalandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.