Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen 3 soruşturma dosyası Kahramanmaraş'ta yürütülen 'ana soruşturma dosyası' ile birleştirildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmalar ana davayla birleştirildi.

BBP avukatlarından Kemal Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir gelişme o dosya içerisinde de gerek Hava Kuvvetlerinin olay esnasında bölgede bulunan askeri jetlerin hareketleriyle ilgili, hareketlerine ilişkin rapor bulunmaktadır. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, uçuşa izin vermelerini, uçuşu takip etmemeleri gibi ihmalleri vardı" diye konuştu.

Yavuz, helikopterin düşmesinin hemen ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü şikayet ettiklerini anımsattı.

SON DAVADA KAVGA ÇIKMIŞTI

Muhsin Yazıcıoğlu davasının son duruşmasında Yazıcıoğlu ailesinin üyeleriyle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında gerilim yaşanmış, iddiaya göre Destici'ye yumruk atılmıştı.