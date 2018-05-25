Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği dekan görevden alındı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine karşı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ı ziyaret ederken, ziyaretin ardından Duran'ın görevden alındığı öğrenildi.

Olayı sosyal medyadan duyuran İnce, "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" ifadelerini kullandı.