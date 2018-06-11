Muharrem İnce'nin ziyaret edeceği Başak Demirtaş'tan açıklama

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

HDP'nin Edirne cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Muharrem İnce'nin kendilerine yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Diyarbakır'da bugün miting yapacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini de evlerinde ziyaret edecek olmasını değerlendiren Başak Damirtaş, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" diye konuştu.