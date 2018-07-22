Muharrem İnce'nin yerel seçimi neden beklemediğini açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'lilerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
Zeyrek, İnce'nin belediye başkanı adaylarını kendisinin belirlemek istediğini, bu yüzden erken hareket ettiğini aktardı.
CHP'lilere “İnce neden olağan kurultayı beklemiyor. O zamana kadar Anadolu’yu dolaşır, teşkilatları canlandırır, delegelerle yüz yüze görüşür, olağan kurultayı rahat kazanır” diye sorduğunu belirten Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:
"O ana kadar her kafadan bir ses çıkarken bu soruya hepsi koro gibi aynı yanıtı verdi:
“Belediye başkan adaylarını kendisi belirlemek istiyor”.
Benim açımdan tartışma bitmişti.
Taşrada bir yerde, CHP tabanı basın toplantılarında havada uçuşan rakamların, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki gerçeği çözmüştü.
Bütün mesele yerel seçimlerde Çankaya gibi, Kadıköy gibi, İzmir gibi, alınması “garanti” illerde ve büyük ilçelerde seçime kendi belirledikleri isimlerle gitmekti.