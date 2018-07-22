Muharrem İnce'nin yerel seçimi neden beklemediğini açıkladı

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Muharrem İnce'nin yerel seçimi beklememesinin nedeninin belediye başkan adaylarını kendisinin belirlemek istemesi olduğunu yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'lilerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Zeyrek, İnce'nin belediye başkanı adaylarını kendisinin belirlemek istediğini, bu yüzden erken hareket ettiğini aktardı.

CHP'lilere “İnce neden olağan kurultayı beklemiyor. O zamana kadar Anadolu’yu dolaşır, teşkilatları canlandırır, delegelerle yüz yüze görüşür, olağan kurultayı rahat kazanır” diye sorduğunu belirten Zeyrek, şu ifadeleri kullandı: