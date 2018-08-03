Muharrem İnce’nin yeni adımı belli oldu

CHP'de kurultay için toplanan imzalar genel merkeze teslim edilirken, imza veren delegelerin genel merkezde buluşacağı öğrenildi.

CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar genel merkeze teslim edilirken, Muharrem İnce, toplanan imzalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İnce, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.

GENEL MERKEZ'DE AÇIKLAMA

Ege'nin Sesi'nde yer alan habere göre, CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için imza veren delegeler, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde buluşmayı ve basın açıklaması yapmayı planlıyor.

Kurultay için imza veren 22 il başkanının da bu açıklamaya katılması bekleniyor.