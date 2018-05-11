Muharrem İnce'nin Rize mitinginde Erdoğan provokasyonu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Rize mitinginde Erdoğan destekçisi bir grup provokasyonda bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Rize'deki mitingi sırasında bir grup AKP'li provokasyon yaparak, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Polis müdahale ederek iki grubun arasına girdi. Odatv'de yer alan habere göre, Erdoğan yanlısı grup, İnce'nin mitingine katılanlara sözlü sataşmalarda da bulundu.

Erdoğan yanlılarının sözlü sataşmaları üzerine, İnce'nin mitingine katılanlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı.

Grubunun İnce'nin mitingine girmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.