Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na teklifi ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklife ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında konuştu.

İnce, "Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Ona yarış içinde olmayacağını söyledim, onursal başkanlık teklif ettim" dedi.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşme hakkında şu açıklamaları yaptı: