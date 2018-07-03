Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na teklifi ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında konuştu.
İnce, "Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Ona yarış içinde olmayacağını söyledim, onursal başkanlık teklif ettim" dedi.
İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşme hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. Sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İyi Parti’ye 15 vekil göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı... Böyle bir teklifte bulundum. Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."