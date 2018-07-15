Muharrem İnce'nin ekibinden önemli iddia: Yeterli sayıya ulaşıldı...

CHP'de kurultay tartışması sürerken, Muharrem İnce’yi destekleyenlerin, ‘olağanüstü kurultay’ için 655 delegeden imza atacaklarına ilişkin yazılı taahhüt aldığı ileri sürüldü.

CHP’de Muharrem İnce’yi destekleyenlerin ‘olağanüstü kurultay’ için 655 delegeden imza atacaklarına ilişkin yazılı taahhüt aldığı ileri sürülürken, parti yönetimi ise rahat. Parti merkezinin muhaliflerin en fazla 200 imza toplayabileceğini düşündüğü belirtiliyor.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, İnce’ye yakın partililer, imzalanan taahhüt sayısının 655’i bulmasıyla girişimlerini resmiyete dönüştürmeye karar verdi. İnce’yi destekleyen partililerin pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak, olağanüstü kurultay çağrısı için noter kanalıyla imza toplamaya başlayacağı öğrenildi.

İnce’ye yakın partililerin 655 taahhütü imzaya çevireceğini söylemesine rağmen parti yöneticileri “Gündemimizde kurultay yok” diyor. İnce’ye yakın partililerin yeterli imza topladığına inanmayan parti yöneticileri, yeterli imzanın toplanma şansının olmadığını, sadece süreci uzatarak Kılıçdaroğlu’na ‘kurultayı topla baskısı’ yapılmaya çalışıldığını, en fazla 200 imza toplanabileceğini öne sürüyor.