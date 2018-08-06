Muharrem İnce'nin bugün atacağı adım belli oldu

CHP'de bugün genel merkez önünde yapılacak eylemin Muharrem İnce tarafından organize edildiği ileri sürüldü.

CHP'de olağanüstü kurultay sürecine ilişkin nihai kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Karar açıklanacakken genel merkez önünde de "CHP'de İrade" adlı bir grup eylem yapacak.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, eylemin İnce tarafından yaptırılacağını belirtirken, "Muharrem İnce olan biteni eli kolu bağlı olarak seyretmeyecek. Öncelikle bugün CHP Genel Merkezi’ne yönelik bir taban hareketi gerçekleştirmeyi amaçlıyor" dedi.

Selvi, "Muharrem İnce gitmeyecek ama imza veren birkaç delege yargıya başvuruda bulunacak. CHP’deki imza tartışması karakolluk olacak" ifadelerini kullandı.

İnce, dün yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir. Çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir. Sayısal yeterlilik ve siyasal istek, delegelerimizde ve üyelerimizde fazlasıyla mevcuttur" demişti.