'Muharrem İnce'nin bazı kırgınlıkları var'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşen ekipte yer alan Murat Karayalçın, 'Benim gördüğüm bir kurultay zorlaması içinde olmayacak Muharrem Bey ama bir gelişme olursa Kemal Bey çekilirse tabii bunu da memnuniyetle karşılayacak, bunu da görüyorum. Bence de doğru olan bu' dedi.

24 Haziran seçimleri sonrası Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Murat Karayalçın, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yerel seçimlere daha umutlu bakıyorduk. Yerel seçimleri de kaybedersek durum vahim olur" dedi.

Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Murat Karayalçın, Muharrem İnce ile görüşmesinden edindiği izlenimi şu sözlerle aktardı: "Benim gördüğüm bir kurultay zorlaması içinde olmayacak Muharrem Bey ama bir gelişme olursa Kemal Bey çekilirse tabii bunu da memnuniyetle karşılayacak, bunu da görüyorum. Bence de doğru olan bu."

Muharrem İnce'nin moralinin yüksek olduğunu ifade eden Karayalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharrem Bey'in morali yüksek. Ciddi bir çalışma sürecinin içinde. Bunu sürdürecek. Bu sürede eksik olarak nitelenebilecek şeylerin giderileceği bir performans sergilemesi gerektiğinin bilincinde. İzliyor. Sonuçlardan memnun. Bazı kırgınlıkları var. Onları da gidermek gerekiyor. Yani bu dönemde parti içinde yeni bir tartışmanın, böyle genel merkezin önünde kapışmanın, partinin bütünlüğünü zora sokacak tavırların uygun olmayacağını düşünüyorum."

Karayalçın, yerel seçimlere ilişkin ise şöyle konuştu:

Önümüzde 9 ay sonra en az bunun kadar önemli yerel seçim var. Orada bir olumsuzluk yaşanması olasılığı var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yerel seçimlere daha umutlu bakıyorduk. 16 Nisan Referandumu sonuçlarında Ankara'da İstanbul'da hayır oylarının çoğunlukta olduğunu göz önünde tutarak daha bir olumlu bakıyorduk ama bu oylar geriledi. Dolayısıyla rahat olmayan bir döneme giriyoruz.

Yerel seçimleri de kaybedersek durum vahim olur. Çözülme olur kaygısını taşıyorum. Onun için de CHP, bütün isimleriyle bütün kadrolarıyla, Kılıçdaroğlusuyla, İncesiyle, Baykalıyla, Ahmetiyle, Mehmetiyle bu seçimlere iyi hazırlanmalı. Yani parti önünde eylem, istifaya zorlayacağız, açlık grevi falan bunlar olmamalı. Partiyi kurultaya delegeler götürürse götürür ama bir kurultay zorlaması içinde olmak yerine yaşadığımız süreçle ilgili birkaç şey yapılmalı.

Muharrem Bey'den de Kemal Bey'den de olumlu izlenimler aldım. Bizim ziyaretimizin de partililer tarafından olumlu karşılandığını gördüm."