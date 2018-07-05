Muharrem İnce'nin ardından genel başkanlık için bir aday daha

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki kurultay tartışması devam ederken, bir ismin daha genel başkanlığa aday olacağı ileri sürüldü.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışmasına eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de dahil oldu.

Aydınlık’ta yer alan habere göre, CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Pekşen, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğu gizlemiyor. Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.