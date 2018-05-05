Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ye teslim edildi

CHP grup başkan vekilleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olduğunu bildiren başvuruyu yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak dün gerçekleştirilen grup toplantısında 110 milletvekilinin oy birliğiyle belirlenen Muharrem İnce'nin YSK'ye başvurusu yapıldı.

Başvuru için genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın başkanlığında CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç YSK'ye gelerek İnce ile ilgili başvuruyu gerçekleştirdi.

Başvurunun ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Tezcan, "Üç grup başkan vekilimizle birlikte YSK'ye CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin belgelerini ibraz ettik, aday gösterdik. CHP'nin seçim propagandası başladı. Bu kampanya sadece CHP'nin seçim kampanyası değildir, 80 milyonu birleştirecek bir kampanya, kutuplaştırılan milleti yeniden bir araya getirme kampanyasıdır" dedi.

CHP grup başkan vekili Engin Özkoç da seçimlerde sandık güvenliğiyle ilgili uyarılarda bulunduktan sonra, "Sandığa gidip Türkiye'nin geleceğini oylayın ve Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapın" diye konuştu.