Muharrem İnce'nin adaylığı resmen ilan edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda CHP'nin cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı. İnce adaylığının resmen açıklanması sonrası 'Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık törenindeki açıklamasından başlıklar şöyle:

25 Haziran'da sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak.

1920'de Saray'dan aldık yetkiyi, halka verdik.

Çok partili yaşama bu ülkeyi CHP geçirdi.

Gelinen noktada 20 Temmuz'da sivil darbe yapıldı. Bugün bir yol ayrımındayız.

Bize soruyorlar neden ittifak yapmak istiyorsunuz diye, sıfır baraj için, demokrasi için ittifak istiyoruz.

Kutuplaşmaya son verilmesi için ittifak yapmak istiyoruz.

Yasama, yürütme ve yargı ayrımı çökmüştür, yargı bağımsızlığı bitmiş durumda.

Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü bitmiştir.

25 Haziran'da Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak.

'ALLAH'IN İZNİYLE' BAŞLADI

Kılıçdaroğlu daha sonra adaylarının İnce olduğunu belirterek kürsüye çağırdı.

Muharrem İnce kürsüye gelerek, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. 80 milyonun, Ak Partili'lerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, sağcıların, solcuların herkesin adayı olacağım. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

CHP rozetini çıkararak Kılıçdaroğlu'na teslim eden İnce'ye. Kılıçdaroğlu Türk bayrağı rozetini taktı.

'FETRET DEVRİ BİTİYOR'

İki insan, iki lider, iki parti lideri. Birisi 'Kardeşim' demiş, beraber parti kurmuşlar. Sen yasaklı olmuşsun, o başbakan olmuş. Milletvekili olmuşsun, gelmiş başbakanlığı sana vermiş. Al demiş, sen başbakan ol benim yerime. Sana bir gün cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanı'nı helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Bu bir lider, kardeşim dediği, onun sırlarını paylaşan birine, iş kendine geldiğinde yaptığına bak. Diğer tarafta başka bir lider var. Karşısına çıkıp 2 kere aday, hatta bu salonlarda zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, eleştirmiş ama sonradan demiş ki 'Çocuklarımızın geleceği için, ülkenin selameti için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur' demiş.

Kendinden başka bir şey düşünmeyen bir insandan bu millete fayda gelmez. Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendi çocuklarını düşünüyor, kim milletin çocuklarını düşünüyor? Türkiye tıpkı 1402'deki gibi fetret devri yaşadı. 24 Haziran'da fetret devri bitiyor.

'İFTİRA ATACAĞIZ DERLERSE DANİSKASINI YAPARIM'

Cumhurbaşkanı partisiz olur, partisiz olur. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Ben ondan kıdemliyim. 16 yıldır aralıksız milletvekiliyim. 2003'te milletvekili oldu sayın Erdoğan, vekil olduğu gün Meclis'e geldi. Parmak izini kullanamadı, çok iyi hatırlıyorum. Aşağılamak için söylemiyorum, bilmiyordu. 1 günlük vekilken başbakan oldu. 1 günlük vekilden başbakan yapacaksınız, 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız, öyle mi? Diyorsanız ki İnce diploman var mı, 8 dönemdir transkript var. İstediğiniz zaman gösteririm. İlerleyen zamanlarda belli olacak. Meydanlarda ekonomi, dış politika, tarım, eğitim konuşacağız diye bekliyorum. 'Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız' kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum, ha bunu yapmayacağım diyorsanız.

Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz. 15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağı