Muharrem İnce’den rahip Brunson açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, rahip Brunson krizine ilişkin, 'Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan’la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar' açıklamasında bulundu.

CHP'li Muharrem İnce, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson olayına ilişkin açıklamada bulundu.

“Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump’ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı" diyen İnce, "Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük. Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan’la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.