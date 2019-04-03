Muharrem İnce'den partisine çağrı: Kesimoğlu yalnız bırakılmamalı

CHP'li Muharrem İnce, partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olup seçimleri kazanan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek çağrısında bulundu.

CHP tarafından 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimleri kazanan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na Muharrem İnce'den destek geldi.

"Kırklareli’nde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, CHP’liliği tartışma konusu dahi edilemez. Nitekim Belediye Meclisi seçimlerinde kendisine karşı yürütülen kara propagandaya rağmen CHP listesini destekleyerek bir kez daha göstermiştir" diyen İnce, "Seçim Kurulu toplantı halinde iken iktidar bloku tarafı ve Kırklareli AKP Milletvekili il seçim kurulunu baskı altına almakta, tüm oyların yeniden sayılacağı açıklamasını yapmaktadır. Cumhuriyetten demokrasiden, hukuktan, adaletten yana herkesi ve özel olarak da Kırklarelili CHP’liler bu konuda tavır almalı, halkın iradesine sahip çıkmalıdır. Şu anda İstanbul’da Ekrem İmamoğlu için gösterilen dayanışma ve direnişin bir örneği de Kırklareli halkının tercihi, iradesi için gösterilmelidir. Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli halkı yalnız bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.