Muharrem İnce'den Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a jet yanıt

Muharrem İnce'ye, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK toplantısından sonraki açıklamaları soruldu. İnce, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

Bugün toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti.

Tezcan’ın bu sözleri Muharrem İnce’ye soruldu. İnce konuyla ilgili olarak şu yanıtı verdi: “Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım.”

İnce’ye, kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nın açıklamaları hatırlatıldığında, “Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam” dedi.