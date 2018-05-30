Muharrem İnce'den Merkel'e: Sen kimsin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği iddiasına Muharrem İnce'den tepki geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İnce, "Merkel 'Erdoğan ile 24'ünden sonra görüşürüz' diye randevu vermiş. Benim ülkemde bir seçim var. Sen kimsin, senin haddine mi? Sen nereden biliyorsun kimin seçileceğini, aranızda ne ortaklığı var? Kimsin sen, bu ne utanmazlıktır, aymazlıktır" ifadelerini kullandı.

Alman hükümet kaynakları, Merkel'in, Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.