Muharrem İnce'den 'Meclis' açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan Meclis yapısına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki adayı olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından parlamentonun artık etkisiz ve yetkisiz bir hale getirdiğini belirterek "Kurtuluşun ve kuruluşun baş aktörü olan Meclisimiz, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren ve ne olduğu belirsiz bir sistemle devre dışı bırakıldı" dedi.

İnce, açıklamasının devamında, "Cumhuriyet döneminin temel kurumu olan ve demokratik gelişmemizin zeminini teşkil eden Meclisimiz 21. Yüzyılın başlarında işlevsiz bırakıldı. Bırakın katılımcı demokrasiyi, temsili demokrasinin bile gerisine düştük" ifadelerini kullandı.

İnce, “Katılımcılık Şampiyonu, özellikle Avrupa fonlarıyla beslenen 'projeci' aydınlarımız ve anlı şanlı Sivil Toplum Kuruluşlarımız nerede? Cumhuriyeti kuran Meclisin devre dışı bırakılmasına Cumhuriyetçi geçinen aydınlarımız, entelektüellerimiz ne diyor?" dedi.