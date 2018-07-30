Muharrem İnce'den imzaların son gününde açıklama

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplayan Muharrem İnce, imza sürecinin son gününde yaptığı açıklamada, 'Derdimiz koltuk değil' dedi.

Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

İmza sürecinin son gününde konuşan İnce, "51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ama seçimi kazanamazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. 'Seçime 50 gün kalınca gel adayımız ol' deyince olmuyor bu. Sayın genel başkanımıza da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzdeki 5 yıl sonra seçimde aday olmayacağı de kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim" ifadelerini kullandı.