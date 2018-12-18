Muharrem İnce'den 'Fatih Portakal' açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef alınan Fatih Portakal'a ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"AKP Genel Başkanı’nın Fatih Portakal’ı tehdit etmesi, hedef göstermesi Türkiye’deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biridir" diyen İnce, "Anayasasında 'herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' hükmü varken bu Anayasal Hakkı hatırlatan Fatih Portakal’a AKP Genel Başkanı’nın söylediği sözler sadece Fatih Portakal’a yönelik söylenmiş sözler değildir. Bu tehdit ve hedef gösterme Anayasal düzenimize, Anayasal Haklarımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, haber alma ve yayma hakkına, özgür basına, kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerine biat etmeyen herkese yöneliktir" ifadelerini kullandı.