Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'dolar' çağrısı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dört maddelik dolar önerisinde bulundu. İnce'nin önerileri arasında 'kamu disiplininin sağlanması', 'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı' ve 'kambiyo kontrolü, yabancı varlıkların TL'ye dönüştürülmesi gibi çağ dışı uygulamalardan uzak durulması' yer aldı.

Dolar beş liraya yaklaşırken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Erdoğan'a dört maddelik bir öneri geldi.

"Sayın Erdoğan, döviz kurları artıyor. Bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak ciddi sıkıntıya gireceğiz. Bu tehlikeden kurtulmak için Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır" diyen İnce, şu maddeleri sıraladı: