Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'dolar' çağrısı

Dolar beş liraya yaklaşırken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Erdoğan'a dört maddelik bir öneri geldi.
"Sayın Erdoğan, döviz kurları artıyor. Bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak ciddi sıkıntıya gireceğiz. Bu tehlikeden kurtulmak için Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır" diyen İnce, şu maddeleri sıraladı:
1 – Size yanlış bilgi veren danışmanlarınızı ekonomi ile ilgili kurmaylarınızı gözden geçirirn. Size yalan söyleyeni yanınızdan uzaklaştırın.
2 – Sayın Cumhurbaşkanı MB’nin para politikasını bağımsız şekilde uygulamasına müdahale etmeyin.
3 – Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve Kamu Mali Disiplinin öncelikli olduğunı piyasalarla paylaşın.
4 – Piyasalarda dedikodu var bunu bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların TL’ye dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygılamaların gündemde olmadığını paylaşınız.