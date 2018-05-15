Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Dik dur, yanındayım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Mavi Marmara’da olduğu gibi giderken bana mı sordun demeyeceksen sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız. Ben buradayım' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Aksaray mitinginde konuştu.

İsrail'in Filistin'deki katliamına ilişkin konuşan İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Cumhurbaşkanına her türlü konuda yardıma hazır olduğumu bildiriyorum" dedi.

"Geçmiş 16 yılda Erdoğan ve AKP’nin yanlış Ortadoğu, İsrail politikalarını bir kenara bırakıyorum" diyen İnce, "Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yok. Böyle bir ortamda Türkiye hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif bu eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Mavi Marmara'da olduğu gibi giderken bana mı sordun demeyeceksen sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız. Ben buradayım" ifadelerini kullandı.