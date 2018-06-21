Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet

İzmir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan için 'Çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet' ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'deki mitinginde Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan için; "Üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum Erdoğan'ın ortaokul diploması var mı?" diye soran İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hayalleri olmayan adam" dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye tarihinde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Kaybeden sadece anket şirketleri olaracak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek. Çünkü benim başkanlığımda dolar düşecek, enflasyon düşecek, emekli Cumhurbaşkanı'nın maaşı bile artacak.

- Annelere sesleniyorum. Size söz veriyorum. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik öğreteceğiz, yabancı dil öğreteceğiz. Onlar üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri tarikat yurtlarında kalmayacak. Olimpiyatlarda madalya kazancağız. Bütün okullar nitelikli okul olacak. İşe alımda liyakat esas olacak. Kimsenin başörtüsüne bakmayacağız.

- 2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. Milletvekili lojmanlarını satıyorum dedi. Kendisi de gitti Keçiören'de bir apartman dairesine taşındı. Ama sonra Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. 1150 odalı saray yaptırdı kendine. Onun için Erdoğan halktan biri değildir. Erdoğan Rizelidir ama Rizeliliğinden bile utandı. Riza çayını beğenmedi kilosu 4 bin 500 liradan beyaz çay içiyor.

- Erdoğan'ın beraber yola çıktığı insanlardan hiçbiri yanında değil. Erdoğan artık yalnız bir adam, yorgun bir adam. Erdoğan insanlara tepebeden bakan kibirli bir adam. Bir yanda yorgun bir adam, bir yanda taze kan.

- O artık hayalleri olmayan bir adam. Adalet demiyor, kalkınma demiyor, ekonomi diyemiyor. Benim karşıma televizyona bile çıkamıyor.

- Aslında bakarsan çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. Sen ustaysan ben çıraksam bir usta neden çıkamaz çırağının karşısına. Bilgin mi yok? Cesaretin mi yok gel karşıma Erdoğan gel!

- Üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum Erdoğan'ın ortaokul diploması var mı?

- 1 hafta içinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım.