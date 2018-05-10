Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'bayrak' yanıtı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Erdoğan'la yaptığı görüşmede Hakkari mitinginde bayrak olup olmayacağının kendisine sorulduğunu söyledi ve yanıtı mitingde verdiklerini söyledi. İnce, Kürt sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de miting düzenliyor.

Mitingde dün Erdoğan'la yaptıkları konuşmayı aktaran İnce, "Bana dedi ki, Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı? Ben de dedim ki tabii olacak, kameralar göstersin de görsün" ifadelerini kullandı.

İnce, Erdoğan'ı yuhalayan kitleye, "İstirham ediyorum yuhalamayalım, emekliliği gelmişken güzel uğurlayalım" dedi.

Kürt sorununa ilişkin de konuşan İnce, "Sorunumuz nedir, Kürt sorunu. Açık şekilde söyleyeceğiz. Siyasal, ekonomik, kültürel sorundur. Asıl Kürt sorunu, bir ahlak sorunudur. Politikacı gelir burada Kürtlerin sorunlarını söyler, güzel şeyler söyler, sonra bakarsınız başka birisi olur. Ben size söz veriyorum, burada yaptığım konuşmayı Rize'de de yapacağım" diye konuştu.