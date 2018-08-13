Muharrem İnce'den ekonomi yorumu: Ne halleri varsa görsünler demek yanlış

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda CHP yönetimine çağrıda bulunan 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce AKP hakkındaysa “Vakit, olanı biteni izleyip, ‘ne halleri varsa görsünler’ demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır” yorumunda bulundu.
Muharrem İnce’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’den bir “Kriz Komitesi” kurulmasını talep ederken bu komitenin geliştirdiği ekonomik tedbirleri hükümetle paylaşması gerektiğini yazdı.
AKP’YE YARDIM ETME ÇAĞRISI
AKP’ye teknik ve siyasi yardımın gerektiğini ve bu konuda "Ne halleri varsa görsünler" denilmemesi gerektiğini söyleyen İnce, dış siyasette de iktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsa da "ülkenin ve milletin çıkarlarının" sonuna kadar yanında olduğunu ilan etmenin önemli olduğunu yazdı.