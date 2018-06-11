Muharrem İnce'den Diyarbakır mitingi: Sizi kandırmaya gelmedim, ramazan şerbeti içmeye geldim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Diyarbakır mitinginde konuşuyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Diyarbakır mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

"15 yaşında Yalova'da liseye giderken Diyarbakırlı Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar eskittim kitabını ezberlemiştim. 15 yaşında ezberlediğim şiiri, 40 yıl sonra Diyarbakırlılara okudum" diyen İnce, "Ben buraya sizi kandırmaya, aldatmaya gelmedim, Ramazan şerbeti içmeye geldim. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. 55 milyar dolarlık cari açık var. Gençlerin yüzde 20'si işsiz. Türkiye kuşatılmış durumda. Şu anda Türkiye'yi yönetenler Ankara'dan yönetmiyor Brüksel'den yönetiyor, Washington'dan yönetiyor. Başından beri söyledim 3B. Bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, üç bölüşeceğiz. Bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittik gündüz kek beleş, akşam evine gittin yemek ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlık konusunda partisinin yanlış yaptığını belirten İnce, kendisinin bu yanlışa katılmadığını söyledi.