Muharrem İnce'den dikkat çeken adaylık açıklaması

CHP'de adı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri adaylığı için geçen Muharrem İnce, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkan ve önemli bir çıkış yapan Muharrem İnce, şimdi de belediye başkanlığı adaylığı için gündemde.

Belediye başkan adayları ve cumhurbaşkanı adayını örgütün seçmesi gerektiğini söyleyen İnce, “Genel merkezin İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını duyuyorum, biliyorum. Bu anketin sonucunu da biliyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

İnce, “Benim büyükşehir belediye başkanlığı adaylığıma gelince; Ankara’ya aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide, onlar beni İstanbul’a aday gösteriyor; İstanbul’a aday olmak isteyen arkadaşlarım da beni Ankara’ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacak. Ancak bildiğim birşey var; Genel Merkez’in İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını duyuyorum, biliyorum. Bu anketin sonucunu da biliyorum ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.