Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama: Elimde olmayan nedenlerle...

CHP'de genel başkanlık yarışı için imza toplamaya başlayan Muharrem İnce'den destekçilerine yönelik bir açıklama geldi.

İnce'nin açıklamasında dikkat çeken bölüm, “Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım” oldu.

İnce'nin bu ifadelerle parti merkezini hedef aldığı tahmin ediliyor.

İnce'nin açıklaması şöyle:

Sevgili gençler;

Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır. pic.twitter.com/bUKRXCDPRR

— Muharrem İNCE (@vekilince) 17 Temmuz 2018