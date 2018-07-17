Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama: Elimde olmayan nedenlerle...

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, destekçilerine yönelik yayınladığı mesajda, 24 Haziran'da elinde olmayan nedenlerle açıklama yapamadığını söyledi.
Salı, 17 Temmuz 2018 16:50

CHP'de genel başkanlık yarışı için imza toplamaya başlayan Muharrem İnce'den destekçilerine yönelik bir açıklama geldi.

İnce'nin açıklamasında dikkat çeken bölüm, “Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım” oldu.

İnce'nin bu ifadelerle parti merkezini hedef aldığı tahmin ediliyor.

İnce'nin açıklaması şöyle:

 