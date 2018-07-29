Muharrem İnce'den CHP delegelerine imza çağrısı

Muharrem İnce Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP delegelerine çağrıda bulunarak '500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10.00'da noterlere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermeli' diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Halk TV canlı yayınında partisindeki muhaliflere çağrıda bulundu. İnce, "500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10.00'da noterlere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermeli" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nin bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

Bana 'sıradan biri' diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?"

'BELEDİYELERİN YARISINI KAYBEDİYORUZ'

"Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi Anayasası'na uymuyor.

Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın bir işe yaramaz.

Yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır.

Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı. 1250 delegemiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye'yi mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?"

Herkes gözünü Çankaya'ya, Konak'a, Beşiktaş'a, Narlıdere'ye dikmiş."

'AKP'NİN TÜZÜĞÜ İLE CHP'NİN TÜZÜĞÜ AYNI'

"Antidemokratik tüzük maddelerinin hepsini kaldıracağız.

AKP'nin tüzüğü ile CHP'nin tüzüğü aynı.

9 Eylül günü 1 milyon genç üye kampanyasını başlatacağız.

9 seçimdir aynı şeyi yapıp, farklı sonuç alamayız.

Bu gidişle Mart'ta kamyon duvara çarpacak. 8-9 ay zamanımız var. Bana 'yerel seçime kadar bekle, sonra CHP Genel Başkanı' olursun diyorlar. Ortada bir yaralı var. Buna serum takalım diyorum. Bunu tedavi edebiliriz, zamanımız var."

İMZA VERMEYEN DELEGELERE ÇAĞRI

"İmza vermeyen delegeleri notere davet ediyorum, kurultay yapmaya mecburuz.

Koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin, CHP'nin önündeki engelleri söylüyorum.

Millete CHP'nin başını eğdirmedim.

51 günde yüzde 30 barajını geçtik.

'Yerel seçimler var kurultay yapılmaz' diyorlar, İyi Parti, Ak Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz? 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10.00'da noterlere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermeli. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum.

Yapabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin vicdanına bağlı.

Sokağa soralım, değişimi gerçekleştirelim mi?

Bilgiler Genel Merkezde olduğu için onların açıklama yapması gerekir.

Genel Başkan olursam da Cumhurbaşkanı adayı olacağım."

'PARLAMENTO BİTMİŞTİR'

"Sandıkta oyumuzu çalıyorlar hikayesi sona ermelidir. Yeni bir durumu daha söyleyeyim. Yeni seçilen milletvekili arkadaşlara söylüyorum, parlamento bitmiştir. Sokak mücadelesidir. Değişen duruma göre tüzüğünü demokratikleştirmelidir.

CHP yönetimi güvenoyunu kaybetmiştir. Ben 10 gündür hiçbir yerde konuşmadım. İmza nasıl geri çekilir? Hepsini takip edeceğiz. Çekildi nereye gitti, oraya bakacağız.

59 il başkanı sözde açıklama yapıyor. Orada 36-37 il başkanı var.

Özgür Özel milletvekili olduğu şehirde 18 delegenin 18'i imza vermiş. Ama Özgür Özel, "Kurultaya gerek yok " diyor."

'ERDOĞAN'I DÜŞÜREMEDİM AMA SALLADIM'

"Örgüt karar vermiş. Bu kurultay olacak, olmalı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk delegelerin bu kadar imza toplaması.

TUNCAY ÖZKAN YANITI

Türkiye'yi yönet diyenler şimdi bana partiyi mi vermiyorsunuz? Örgütün vicdanına bırakıyorum. Biraz akıl biraz zeka. Erdoğan mevcut yönetimden memnun değil mi? Ben onu düşüremedim ama salladım."

'KILIÇDAROĞLU DA YENİKAPI'YA GİTMİŞTİ'

"Sayın Genel Başkanımız Yenikapı'ya, Saray'a gitmişti. Çelişen ben değilim."

'İMZA TOPLAMADA ÇİRKİN ŞEYLER YAŞANIYOR'

"Sosyal medyada gördüklerim ile eğleniyorum. Medya önünde bu konuları tartışmak istemiyorum. İmza toplama sürecinde çok çirkin şeyler yaşanıyor. Hesap vermesi gerekenler hesap vermiyor. Parlamentoda ana muhalafet kalmadı artık. Yeni düzeni kavrayalım, kendimizi buna karşı şekillendirelim."

‘BERBEROĞLU, CHP’NİN TAVRI YÜZÜNDEN CEZAEVİNDE’

“CHP’nin tavrı yüzünden Enis Berberoğlu hapiste. Ben uyardım, önce HDP’lileri, sonra CHP’lileri hapse atacaklar dedim. Evet oyu verenlerin vebali vardır, herkes hesabını versin. CHP, kendi arkadaşımızı kurban etti. Kim evet oyu verdiyse Enis kardeşimizin orada tutulmasından sorumludur.”