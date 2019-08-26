Muharrem İnce’den Ahmet Türk’e ziyaret: Dokunulmazlıklar konusunda partim hata yaptı

CHP’li Muharrem İnce, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ’ı ziyaret etti. İnce ‘Geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı’ dedi.

CHP’li Muharrem İnce, HDP Mardin İl Örgütü’nü ziyaret ederek görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanları Ahmet Türk ile Figen Altındağ ile görüştü.

İnce "Geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben vermedim oy, tavır koydum. Ama 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek” dedi.

Beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette konuşan İnce “CHP'nin derdinin bir siyasi partiye destek olmak değil demokrasiye sahip çıkmak olduğunu" kaydetti.

İnce konuşmasında devamında şunları söyledi:

"Bir sandığa gitmişiz, bu sandıkta Mardin’de de bir belediye başkanı seçmiş millet. Sandığa giden kimler; Mardin’de yaşayanlar. Sen bunu beğenmiyorsun… ‘Seni görevden alırım!’ diyorsun. O zaman sandığı niye koydun? Peki alma hakkın var mı? Evet var. Bu bir idari işlemdir. Peki idari işlemin ne olması lazım? Hukuka uygun olması lazım. Hukuka uygun olması gerekiyorsa; ortada bir mahkeme kararı var mı? Hayır, ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa bunu yapamazsın. Hadi hukuk tanımıyorsun, yargıyı bilmiyorsun, hepsini anladım. Görevden aldın. Yapılacak bir iş var; Belediye Meclisi kendi içinden başkan seçer. Bunu Türkiye’de en iyi kim bilir, en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Niye? Ee başına geldi senin. Senin başına geldi bu. Bir, ortada mahkeme kararı olmadan görevden alıyorsun, hukuksuzluk yapıyorsun. İki meclis kendi içinden seçemiyor bir hukuksuzluk daha yapıyorsun. Neresinden baksan tutarsız, neresinden baksan hukuka uygun değil, ahlaka uygun değil, bilime uygun değil, vicdana uygun değil.”

‘ERDOĞAN ÇIKTI SANDIKTAN BEN ARADIM KENDİSİNİ KUTLADIM’

”Var gücümüzle geleceği inşa etmek için uğraşmalıyız” diyen İnce “el alem ne der diyerek siyaset yapılmayacağını" belirterek “Yaptığımız iş doğru mu değil mi; biz buna bakacağız. Mesela geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben vermedim oy, tavır koydum. Ama 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek. Şimdi bunları bir kenara bırakmak, önümüze bakmak lazım” diye konuştu.

“Sandıktan çıkanı kabul edeceğiz hepimiz, kim çıkarsa” diyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “Erdoğan çıktı sandıktan, ben aradım kendisini kutladım. Ben çıktığımda da o beni tebrik etmeli. Sayın Ahmet Türk çıkmışsa da onu hazmedeceksin. Onun için gönlümüz, yüreğimiz sizinle birliktedir. Türkiye bunları aşacaktır, aşmalıdır. Türkiye sandığa güvenin olmadığı bir ülke olursa burada huzur olmaz, barış olmaz."

Ahmet Türk ise "Maalesef Türkiye’de adalet, eşitlik hukuk açısından sınıfta kalan bir ülke olarak bugün siyasi darbelerle, kayyumlarla karşı karşıyayız. 2014 yılında da seçildiğimizde kayyum olayıyla karşı karşıya kaldık. O dönemde kayyum atamasını meşrulaştırmak için 'işçilerin parası alınıyor, başka yerlere gönderiliyor' gibi darbeyi meşrulaştırmak için adeta büyük oyunlar oynanıyor. Bugün de aynı fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

31 Mart seçimlerinden bir gün sonra Mardin, Diyarbakır ve Van valilerinin kayyum atanması için talepte bulunduklarını hatırlatan Türk, bunun İstanbul seçimlerinin belirsizliği nedeniyle ertelendiğini belirterek "19 Ağustos’ta böyle bir darbeyle karşı karşıya kaldık" dedi.