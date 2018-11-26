Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CHP'de İstanbul adayı olmak isteyen ve bunun için ön seçim yapılmasını isteyen Muharrem İnce, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' dedi.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve İstanbul adayı olmak için ön seçim talep eden Muharrem İnce, yeni bir açıklama yaptı.

Sözcü gazetesine konuşan Muharrem İnce, "Ön seçim yapılmasını bekliyorum" dedi.

İnce, "Genel Başkan, aday belirlemenin il teşkilatlarına bırakıldığını söyledi. Eğer illere bırakıldıysa, onlar sandık konulmasını ister. Doğru olan da budur. Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi ön seçim yapılmasını bekliyorum. Aday belirleme çalışmalarında geç kalınmamalı. Aralık ayı başında adaylar belirlenmeli" diye konuştu.