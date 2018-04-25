Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması: Erdoğan'a oy veririm...

Adı CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında anılan Muharrem İnce, partisinin Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin, 'Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adaylarından olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adı partisinin adaylık tartışmalarında geçen Abdullah Gül'e ilişkin açıklamada bulundu.

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan İnce, adayın kendisi olması gerektiğini söylerken, İlhan Kesici iddialarına ilişkin ise, “İyi Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP” dedi.

Abdullah Gül'ün çatı adaylığı formülüne ilişkin de konuşan İnce, “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm" ifadelerini kullandı.