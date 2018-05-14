Muharrem İnce'den Abdulkadir Selvi'ye 'Akşener' yanıtı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin Meral Akşener iddiasını yalanladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Muharrem İnce ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeye ilişkin bir iddiada bulunmuştu.

Selvi, İnce'nin, ikinci tura kalamaması durumunda Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiği, Akşener'in bu teklifi reddettiğini iddia etmişti.

Cumhuriyet'tten Bülent Mumay'a konuşan Muharrem İnce, Selvi'yi yalanladı.

“Adaylar turu kapsamında bir araya geldiğim Sayın Akşener ile aramızda kesinlikle böyle bir diyalog geçmedi" diyen İnce, "Ziyarette bizden Engin Altay, İyi Parti tarafından de Lütfi Türkkan da vardı. Olmayan bir diyaloğu bize de sormadan kaleme almış. Selvi'yi de arayıp söyledim. Ne benim böyle bir teklifim oldu, ne de Akşener’in reddi sözkonusuydu" ifadelerini kullandı.