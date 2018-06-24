Muharrem İnce, YSK önünde konuşuyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne geldi.
İnce, sandıkların kapanmasıyla birlikte YSK önünde açıklama yaptı.
İnce, kasıtlı olarak moral bozucu haber yapılacağını söyleyerek, geçmiş seçimleri anımsattı "Moralinizi bozmayın" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, "Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek, millet belirleyecek; ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız" dedi.
Sandık başından ayrılınmaması gerektiğini tekrarlayan İnce, "Sandıkları terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Yetkililere teslim ettikten sonra seçim kurullarının önüne gidiniz. Hakkınızı korumak için buradayız" diye konuştu.
YSK üyelerine 'görevlerini doğru düzgün yapma' çağrısında bulunuyoruz diyen İnce, "Kimseden korkmayın, adil bir yarış istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, seçim sonuçlarını YSK'ya en yakın noktada izleyeceğini belirtti.
Muharrem İnce'den YSK'ya. pic.twitter.com/DQHKIzXnnb
— ADR MEDYA (@ajansdreklam) 24 Haziran 2018