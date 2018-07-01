Muharrem İnce yeniden aday olacağını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım' dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeniden aday olacağını söyledi.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan İnce, seçim sonuçlarına üzüldüğünü ancak hayatına devam ettiğini söylerken, "Bakın, ben bahane üretmem, kendime bakarım. Kendi hatalarımı, eksiklerimi bulup bir sonrakinde onları tamamlamak, kendimi hazırlamak isterim. AKP’nin oyu düştü diye sevinmem. Ben üç muhalefet partisinin oylarının yüzde 20’nin üzerinde olacağını düşünmüştüm. Öyle olacak ve biz ikinci tura kalacağız. Ama onlar düşük kalınca hesap tutmadı. Arkadaşlar bana sorduklarında 'Hedefim 35’in üzerine çıkmak!' dedim. 'Hayal görüyorsun' dediler. 'Hayır, hayal görmüyorum!' dedim. Beşi istemeyen üçü alamaz! Siyaset iddiadır. Evet, bazı yerlerde hata yaptık. En iyi yaptığımız iş, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ sloganıydı. Rozeti çıkarıp Türk bayrağını takmaktı. ‘Herkesin Cumhurbaşkanıyım’ sloganına devam edeceğim. Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.