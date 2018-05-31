Muharrem İnce yanlış hatırlıyor: Halk başkanlığı kabul etti mi?

16 Nisan referandumuna karışan şaibe sonrası referandumdan 'Evet' çıkarılmış ancak halk açık bir şekilde düzenlemeye 'Hayır' demişti. CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, 'Bunu millet kabul etti. Ben bu yetkilerimi kullanmayacak mıyım, kullanacağım. Erdoğan kullanıyor da ben kullanmayacak mıyım? Bakanlar Kurulu'nu ben atayacağım' dedi.

16 Nisan referandumundan çıkan 'Hayır' sonucu AKP ve YSK müdahalesi sonrası 'Evet'e çevrilirken, Muharrem İnce'den yetki sorusuna ilginç bir yanıt geldi.

"Parlamenter sisteme nasıl geçilecek, bakanlar nasıl belirlenecek, kimleri atayacaksınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İnce, "Ortada bir ucube durum var. Bu ne Kılıçdaroğlu'nun ne de benim suçum. Bunu millet kabul etti. Ben bu yetkilerimi kullanmayacak mıyım, kullanacağım. Erdoğan kullanıyor da ben kullanmayacak mıyım? Bakanlar Kurulu'nu ben atayacağım. Yürütme, Yargı, Yasama bunları ayıracağız. Yetkilerimi demokrasi üzerine, Türkiye'nin özgürleşmesi, şeffaflaşması üzerine kuracağım. Yürütmeyi Yasama denetleyecek. Yasama'nın öyle bir gücü yok. Neden 600 milletvekili? Yazık günah değil mi? Neden 600, bunları yeniden düzeltmeniz lazım. Bu hukuk anlamında da, eğitim anlamında da böyle. Biz dayatma yapmayacağız, uzlaşı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Referandum sonuçlarını meşrulaştırdığı gerekçesiyle büyük tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan yaklaşık bir yıl sonra, "Referandumda 51,2 hayır çıktı" açıklaması yapmıştı.