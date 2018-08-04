Muharrem İnce: Türkiye büyük bir krizle karşı karşıya

Muharrem İnce, Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkan adayı olmak isteyen Muharrem İnce, Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

1- İçinde ne yazarsa yazsın, denetleyeni olmayan bir icra programı Türkiye için umut olamaz. Sadece, açıklayanların gerçeklerden uzak fantastik kurgularını yansıtır.

2- Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir.

3- Bu, yönetenlerin kendi halkının durumundan habersiz olduklarından başka bir anlama gelmez.

Bu ülkenin büyük çoğunluğu dar gelirli ya da sabit ücretlidir. Önemli bir kısmı yapılan yardımlara bağlı biçimde yaşamaktadır. Bu kişilerin dolar alıp saklamaları mucize olur.

4- Az da olsa tasarruf etmeyi başaran yurttaşlarımız ise, kısıtlı birikimlerini enflasyona karşı koruyacaklarını düşündükleri para birimini ya da altını tercih etmektedirler.

5- Sayın Erdoğan, seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler.

6- “Milyoner Göçü 2018” raporunu danışmanlarından istersen, bunlar hakkında her türlü bilgiye ulaşırsın ve aralarında epeyce dostun ve arkadaşın olduğunu görürsün.