Muharrem İnce teşekkür ziyaretlerine başlıyor: İlk il belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçimin ardından yapacağını açıkladığı 81 kente teşekkür ziyaretinin Erzurum’dan başlatılması planlanıyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce il gezilerine hazırlanıyor. Seçim sonrası teşekkür amaçlı gerçekleşecek ziyaretlerde ilk adresin Erzurum olması bekleniyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Muharrem İnce 52 günlük seçim kampanyasında 107 miting yaptı. Yoğun kampanyada miting yapılacak iller arasında gösterilen ama sonradan yoğun program nedeniyle iptal edilen tek il Erzurum oldu.

ZİYARET PROGRAMI HAZIRLANIYOR

İnce, kararıyla ilgili yaptığı açıklamada yer alan “gidemediğim illerden başlayarak” ifadesi doğrultusunda ilk olarak Erzurum’a gitmeyi planlıyor. İllere yapılacak teşekkür ziyaretleriyle ilgili program hazırlığı sürerken Muharrem İnce’nin hafta başına kadar konuşmayacağı belirtiliyor.

ERDOĞAN KAMPANYASINI ERZURUM’DAN BAŞLATTI

Erzurum, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasını başlattığı şehir olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

İL BAŞKANLARI KARŞILAYACAK

Muharrem İnce seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” demişti. İnce’nin bu açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 81 ile İnce’yi karşılama talimatı verdi.