Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayları CHP milletvekili Muharrem İnce ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen cumhurbaşkanı adayları Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce görüşme sonrası açıklama yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu, "25 Haziran sabahı kim sandıktan milletin teveccühü çıkarsa, o konuda da rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir" dedi.

Türkiye'nin genel görünümünü konuştuklarını belirten Karamollaoğlu, "Yapılan çalışmalar konusunda istişarede bulunduk. İnşallah bu seçimler memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olur diye ümit ediyoruz. Seçimlerin bir kavga ortamında, husumet içinde geçmemesinin icabet ettiği kanaatindeyiz. İnşallah böyle de bir seçim geçiririz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan milletin teveccühü çıkarsa, o konuda da rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir. Hakikaten millet bir konuda daha güzel karar verebilir" diye konuştu.

'ERBAKAN İLE ECEVİT EKOLÜ'

Muharrem İnce ise, cumhurbaşkanı adaylarından randevu istediğini ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için de Adalet Bakanlığından izin istediğini söyleyerek, "Amacımızdır başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimlerin yaşanması. Biz Sayın Genel Başkan ile ben zaten uzlaşma kültürünün başlangıç felsefesinden gelen insanlarız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı günlere geri dönersek, rahmetli Erbakan'ın ekolünden gelen Sayın Genel Başkan ile rahmetli Ecevit'in ekolünden gelen benim yarışırken o eski uzlaşma kültürüne Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var" dedi.