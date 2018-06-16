Muharrem İnce: Sloganım çocuk kreşe kadın işe

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Üsküdar ve Sancaktepe mitinglerinde konuştu. 23 Haziran'daki İstanbul mitingine çağrı yapan İnce, Erdoğan'ın 'her mahalleye bir kıraathane' sözüne karşılık 'Ben de diyorum ki her mahalleye bir kreş açacağım. Sloganım şu: Çocuk kreşe, kadın işe' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Üsküdar ve Sancaktepe mitinglerinde konuştu. 23 Haziran'da Maltepe'deki İstanbul mitingine çağrı yapan İnce, Erdoğan'a seslendi: "Televizyonda karşıma çık."

'KARŞIMA ÇIK ERDOĞAN'

Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuşan İnce, "Seçim ciddi bir iştir, seçim son ana kadar devam eden bir iştir. Sizlerden istediğim şu: 24 Haziran'a kadar herbiriniz 3 kişi ikna etmeli" dedi. İnce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da seslendi: "Türkiye'nin her yerinden seslendim. Şimdi de Erdoğan'a evinin dibinden sesleniyorum: Erdoğan, sen çakma dünya liderisin Erdoğan. 'Ustayım' diyorsun, bana da 'çırak' diyorsun. De dilin kemiği yok. Sende şu kadar yürek, bilgi varsa çık televizyonda karşıma çık...

23 Haziran'da Maltepe yapılacak İstanbul mitingine de çağrı yapan İnce, "2 milyon kişi olsun diyordum, 5 milyon oldu" dedi. Pasolig'i kaldırma sözü veren İnce, İstanbul mitingine Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarını formalarıyla beklediğini söyledi.

'ÇOCUK KREŞE KADIN İŞE'

Seçimi gençler ve kadınlarla alacaklarını söyleyen İnce "Şu anda 100 kadından 32’si çalışıyor. Arkadaş diyor ya her mahalleye bir kıraathane açacağım. Ben de diyorum ki her mahalleye bir kreş açacağım. Bu kreş ucuz ve uzmanlardan oluşan kreş olacak. Sloganım şu: Çocuk kreşe kadın işe…" dedi.

İnce, Erdoğan'ın atanamayan öğretmenlere yönelik "Git de sizi Kılıçdaroğlu atasın" sözünü hatırlatarak "Muharrem Ağabeyiniz hepinizi atayacak. Parayı nereden bulacağımı söyleyeyim. Suriyeliler için 40 milyar doları nereden bulduysan, oradan bulacağım" dedi.