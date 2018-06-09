CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Seçimi kazanmazsam siyaseti bırakacağım, yalnız bir şartım var, istediğin kanalda beraber çıkalım' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dün Göztepe'de bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Erdoğan'a seslenen İnce, "Erdoğan, sana sesleniyorum, iddialı insanları severim. Sana söz veriyorum bu seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım, söz. Ama bir şartım var. İstediğim bir televizyon kanalında benimle çık ondan sonra. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç, gününü sen seç, yanına 200 tane danışman al yetmedi prompter al karşıma çık. Senden bunu istiyorum. Eğer bunu yaparsan söz veriyorum sözümün arkasındayım ama bun yap" ifadelerini kullandı.