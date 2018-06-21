Muharrem İnce: Sadece CHP'li bir kabine kurmayacağım, AKP'liler de olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimi kazanması durumunda CHP'den istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya, 'Hayır, sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım içinde AKP'liler de olacak' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat'in konuğu oldu.

"Erdoğan yoruldu ve izliyorsunuz işte bu ruh hali ülkeyi yönetemez" diyen İnce, "Niye parayı betone yatırıyor çünkü çalması kolay. Borç aldı taşa toğrağa gömdü bu yüzden parayı. Ziraat Bankası 1 milyar doları medya patronlarına verirse soğan doları geçer" ifadelerini kullandı.

'15 yıl önce evlerimizde fırın, buzdolabı mı vardı?' diyen Erdoğan'a yanıt veren İnce, "Erdoğan'ın ruh hali iyi değil bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk?" dedi.

İnce, seçimi kazanması durumunda CHP'den istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Hayır, sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım içinde AKP'liler de olacak" yanıtını verdi.