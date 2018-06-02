Muharrem İnce: O generalin apoletlerini sökeceğim

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan generali, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söyledi.

İnce, “Türk ordusunun generali misin, AKP’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” dedi.

ERDOĞAN İNCE'Yİ ELEŞTİRİNCE GENERAL ALKIŞLAMIŞTI

AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçen gün partisince Malatya’da düzenlenen mitingden sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen “Esnaf buluşmasına” katılmıştı. Erdoğan burada cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz” demişti.

Erdoğan’ı bu sözleri salonun ön sıralarında bulunan TESK ve TOBB gibi patron örgütü başkanlarından büyük alkış alırken, alkışlayanlar arasında 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in de bulunması dikkat çekmişti. Temel, Erdoğan’ın alaylı sözlerini alkışlarken yüzündeki gülümsemeyi de saklama gereği duymamıştı.

İNCE: MELİH YARALI KUŞ, YARALI KUŞA VURMAM BEN

İnce, memleketi Yalova’da, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı anketlerin hatırlatılması üzerine İnce, “4 Mayıs’ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova’ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim dünkü Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil o” dedi.

‘GÖSTER DİPLOMANI KURTUL'

Cumhurbaşkanına diplomasını sormanın hakkı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki; 4 yıllık üniversite mezunu ve en az 40 yaşında değilsen, cumhurbaşkanı olamazsın. Yani siz şimdi 39 yaşında birini cumhurbaşkanı seçebilir misiniz, seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. Dört yıllık üniversite mezunu olmayan birini de cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Onun için birincisi, ben istemiyorum, anayasa istiyor. İkincisi, devlet çökmüş devlet. YSK, siz kimsiniz, oradaki hakimler? Anayasa diyor ki, diploma. YSK’nin üyeleri de diplomayı soracak. Sana bir soru sorayım? Doktora gittin, ameliyat olacaksın. Sordun doktora, nereden mezunsun? 'Cerrahpaşa' dedi. Görebilir miyim diplomanı dedin. Kıvırdı doktor ‘yok’ dedi. Ameliyat olur musun, ameliyat olmazsın. Cumhurbaşkanına da diploma sormak hakkımızdır. Herkesin hakkıdır. Anayasa soruyorsa bunu, milletin de sorması lazım. Göster diplomanı kurtul kardeşim.”