Muharrem İnce: Muhafazakar kardeşim size yakın olan benim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bağcılar'da yaptığı konuşmasında 'Muhafazakar kardeşim size yakın olan benim' ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bağcılar'da vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bazı Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri çok hoşuma gitti. Ben niye düşünemedim diye hayıflandım. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda memleketin yararına olan o projeleri de yapacağım.

Cumhurbaşkanı olduğumda AK Parti'den, MHP'den Saadet Partisi'nden İYİ Parti'den, HDP'den parlamentonun dışından olan partilerden eğitimcileri çağıracağım. Eğitimi konuşacağız. Öyle bir eğitim sistemi yapacağız ki 50 sene eğitimi tartışmayacağız, bunu yapacağım söz."

'STAT, PARK, KIRAATHANE DEĞİL, UZAY ÜSSÜ KURACAKSIN'

"Son günlerde Erdoğan'dan 3 proje geldi, 1 stat yapacakmış, 2 park yapacakmış, 3 kıraathane yapacakmış. Ya sen Bağcılar belediye başkanı mısın cumhurbaşkanı mısın?

Cumhurbaşkanının işi, stat, park, kıraathane değildir, Uzay üssü kuracaksın uzay üssü hayallerin büyük olacak.

Saray'daki zihniyeti yıkacağım, Saray'ı niye yıkayım?"

'ERDOĞAN BEYAZ TÜRK'

"Erdoğan 2002 yılında garibandı, 2002 yılında medya ile savaş ediyordu. Yola çıkarken başka biri. Şu anda Erdoğan 'Beyaz Türk' ben de Türkiye'nin Zencisiyim.

Harama bulaşan o, dürüst olan benim. Statükocu olan Erdoğan, yenilikçi olan benim."

'MUHAFAZAKAR KARDEŞİM SİZE YAKIN OLAN BENİM'

"Kilosu 4500 liraya beyaz çay içen o, sizinle siyah çayı içen benim.

Milletin evladı İnce, Saray'da olan Erdoğan.

Muhafazakar kardeşim size yakın olan benim ben.

Gazetelerin manşetlerini atan Erdoğan, gazete patronları ile kavga eden benim.

İsrail'le gizli anlaşma yapan o, Filistinlilerin hakkını savunan benim.

Ne oldu da erken seçim kararı aldı. Ekonomik kriz kapıda. Erdoğan bu ekonomik krizi atlatamaz. Bütün dünya ile kavgalı, Türkiye'nin içi ile kavgalı."

'DOLAR 8-10 LİRA OLURSA ŞAŞIRMAYIN'

"Dolar 8-10 lira olursa şaşırmayın. Dünyanın bütün ülkelerinde buhranlı dönemlerinde değişim olmadan bu dönemler atlatılmaz.

Ben size huzur vaat ediyorum. Kimse kimseye ötekileştirmeyecek.

Bir tane milletvekili arkadaşım karton toplayan bir çocuğa sormuş; "En büyük hayalin ne diye?" Çocuk, "büyük karton toplamak istiyorum" demiş.

Size bir tane vaadim olsun; Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım.

Ey Erdoğan imam hatip lisesindeki günlerini unuttun, Amerikan sermayesinin adamı oldun. Adıyaman tütününde zehir var da, Amerikan tütününde vitamin mi var?"