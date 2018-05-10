Muharrem İnce mal varlığını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde gazetecilere mal varlığının dökümünü içeren listeyi verdi. Buna göre İnce'nin 2 milyon 206 bin liralık mal varlığı bulunuyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de düzenlediği mitingte kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.

İnce çitfinin bankalardaki 4 ayrı hesabında bulunan paranın miktarı 100 bin Türk lirası. Ayrıca hesaplarında; 20 bin ABD doları ve 30 bin eurodan bulunuyor. İnce çiftinin 40 bin lira değerinde 225 gram altını da var. Muharrem İnce’nin iki ayrı bankaya da 31 bin 200 lira kredi borcu bulunuyor.

Muharrem İnce ve eşinin; 100 bin lira değerinde Edirne’de bir evleri, toplam 200 bin lira değerinde Elmalıkköyü ve Gaziosmanpaşa Mahallesinde 2 ayrı tarlaları, Fevziçakmak Caddesi’nde 150 bin lira değerinde bir evleri, Elmalıkköyü’nde 300 bin lira değerinde içerisinde bir evin bulunduğu arsaları, merhum babasından kalma tarla hissesi ile Ankara Çankaya’da 600 bin lira değerinde bir evleri bulunuyor.

İnce çifinin kredi borcu süren 109 bin lira değerinde 2016 model BMW marka otomobilleri , yine kredi borcu süren 2012 model 80 bin lira değerinde Mercedes marka bir otomobilleri ile 328 bin lira değerinde 2015 model BMW marka bir otomobilleri var.

3 TABANCA BİR TÜFEK

Muharrem İnce’nin ayrıca 2 bin lira değerinde Beratta, 8 bin lira değerinde Sig Sauer ve 5 bin lira değerinde Colt marka olmak üzere 3 tabancası ile 5 bin lira değerinde CZ marka bir tüfeği bulunuyor.