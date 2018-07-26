Muharrem İnce: Koltuğa yapışanlar kalkmamak için direniyor

CHP yönetiminin olağanüstü kurultay konusundaki tutumunu eleştiren Muharrem İnce, 'Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor' dedi.

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter üzerinden olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelişmeleri üzülerek izlediğini söyleyen İnce, “Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor” ifadesini kullandı.

24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini anmadan şunları söyledi: “Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında.”