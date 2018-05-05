Muharrem İnce: İtirazım Bahçeli’ye MHP'ye değil

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Bahçeli’nin politikalarına itirazı olduğunu, MHP ve ülkücülerle hiçbir husumeti olmadığını söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine ilişkin “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen kişi” sözlerine yanıt verdi. İnce, MHP’ye, ülkücülere değil Bahçeli’nin politikalarına itirazı olduğunu söyledi.

YALOVA’DA SEÇİMLERİ MHP DESTEĞİYLE ALDIK

Gerçek Gündem’in haberine göre dün adaylık ilanından sonra memleketi Yalova’ya giden Muharrem İnce, ailesinin yaşadığı köyü ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin adaylığıyla ilgili sözlerine de yanıt verdi: “Benim MHP'ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok. Tam tersine ikinci Yalova seçimlerini onların katkılarıyla aldık. Yani Yalova'daki MHP'liler, ülkücüler bizi ikinci Yalova seçimlerinde desteklemeseydi biz o seçimi alamazdık” diyen İnce, “Benim ülkücülere ve MHP'ye karşı hiçbir husumetim yok ama Bahçeli'nin politikalarını beğenmiyorum” dedi.

İnce, Bahçeli'nin politikalarına itirazı olduğunu belirterek “MHP gibi bir partiyi getirip Tayyip Erdoğan'a yasladı. Milliyetçiliği ayaklar altına aldım dedi mi Tayyip Erdoğan? Dedi. Şehitlere, kelle dedi mi, dedi. Bunları yapan birine MHP gibi köklü bir partiyi yaslarsa Bahçeli'nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli dün Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili bir soruya, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun" cevabını verdi.